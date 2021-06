Rode Kruis vraagt Friese gemeenten om noodopvang voor daklozen

Bij het Rode Kruis komen regelmatig hulpverzoeken binnen van mensen die geen recht hebben op die reguliere voorzieningen, maar die wel op zoek zijn naar hulp voor het vinden van een opvang.

In Fryslân waren er vorig jaar 25 opvangverzoeken, maar volgens het Rode Kruis is dit slechts het topje van de ijsberg. "Mensen verdwijnen in de anonimiteit. Per jaar denken we dat het wel om 75 tot 100 mensen kan gaan. Zij vallen tussen wal en schip," legt districtsmanager Véronique Huismans van het Rode Kruis uit.

Structurele toegang

Vaak zijn het mensen die niet meer welkom zijn bij de Landelijke Vreemdelingen Voorziening in Groningen. "Deze mensen raken nu buiten beeld," zo schrijft het Rode Kruis in de brief aan de gemeenten. De organisatie pleit voor structurele toegang tot een slaapplaats voor iedereen die niet vrijwillig op straat slaapt.

Het Rode Kruis hoopt op noodopvang of een zogeheten 'Bed, Bad en Broodvoorziening' in Fryslân voor mensen zonder geldige verblijfspapieren.

Positieve reacties

Volgens Huismans heeft het Rode Kruis al van een aantal gemeenten goede reacties ontvangen. "Gemeenten moeten samen optreden om een oplossing te vinden. Wij kunnen als Rode Kruis misschien ondersteunen bij het werven van fondsen of met vrijwilligers die zich in kunnen zetten."