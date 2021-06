Trainer Jansen stelt verwachtingen SC Heerenveen bij: "Wij willen het publiek vermaken"

Afgelopen seizoen was het doel de play-offs, maar volgens Johnny Jansen is het belangrijk om het verwachtingspatroon naar beneden bij te stellen. "Afgelopen jaar waren we niet stabiel genoeg, dat moeten we voor mekaar zien te krijgen. En we willen het publiek vermaken. Als we vaak onder applaus van het veld afgaan, betekent dat dat je het heel aardig doet."

Jeffrey Talan op het veld

Opvallend is dat Jeffrey Talan op het trainingsveld stond. Talan was de laatste seizoenen één van de assistenten van Jansen, maar daar is na het teleurstellende afgelopen seizoen een einde aan gekomen. De oud-speler van de club blijft wel betrokken bij het eerste elftal als zogenaamd 'transitiecoach'.

Ferry de Haan: "Dat is een nieuwe functie en Jeffrey zal zich voornamelijk gaan bemoeien met de jongens die tussen de beloften en het eerste elftal in zitten. Hij zal ook vaak op het veld staan, maar hij zit tijdens wedstrijden niet op de bank."

Van assistent Hennie Spijkerman en keeperstrainer Raymond Vissers heeft Heerenveen wel definitief afscheid genomen.