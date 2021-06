Docent Bert Mul wil schooljaar in Hurdegaryp afmaken; rechter doet woensdag uitspraak

De directie van de SvPO heeft nog een verwijt. Tegen alle regels in zou er een feest zijn geweest op de school, met leerlingen en alcohol. Uit beelden van de beveiligingscamera's blijkt dat Mul een knuffel kreeg van een leerling. De leraren zouden, zo stelde de advocaat van de SvPO, ook leerlingen alcohol hebben gegeven. De advocaat van Mul, Joost Aarts, wil er geen woorden aan vuil maken. Aarts noemde het de meest 'zure' reactie op dat feestje.

Niets aan de hand

Volgens twee leerlingen, die buiten de rechtbank de zitting volgden, was er niks aan de hand. Ja, Mul was erbij en was mee geweest naar de supermarkt. Nee, niet één docent heeft de leerlingen alcohol gegeven. Ja, er was een feestje op school, maar dat was vlak na de examenstunt en het was gelijk een afscheid van een docent. Volgens de twee leerlingen was er niks aan de hand en was er niemand dronken. "Er was fris en bier, meer niet."

Het is duidelijk dat de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer volledig verstoord is. De voorzitter van de rechtbank opperde nog om tot een compromis te komen, maar dat werd hard afgewezen door de advocaat van Mul: "Na alles wat hier op tafel is gekomen, de ongefundeerde beschuldigingen, willen wij een uitspraak."