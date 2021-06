Oud-international Theo de Jong: "Het leek wel of ze drie ton beton in de benen hadden"

Theo de Jong (1947) is geboren in Leeuwarden. Hij heeft daar de eerste jaren van zijn leven doorgebracht. Daarna verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij als voetballer al gauw in contact kwam met Johan Cruijff. "Je kon toen al zien dat het een geweldige voetballer was. Vreselijk goed", zegt De Jong.

De oud-international uit Leeuwarden speelde vijftien interlandwedstrijden en was erbij toen Nederland in 1974 tweede werd op het WK. Hij maakte op dat toernooi een goal tegen Bulgarije en in de finale tegen West-Duitsland kwam hij als invaller in het veld voor Wim Rijsbergen.

De Jong, die als trainer de wereld over heeft gereisd, is in 1992/1993 ook trainer van Cambuur geweest. Na anderhalf jaar werd hij ontslagen en vervangen door Fritz Korbach. "Mijn vader zei nog: 'Doe het niet'. Maar ik deed het wel. Mijn vader werd in die tijd ernstig ziek, dus toen was het wel goed dat ik in Leeuwarden was."