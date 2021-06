Minder doorstroom vanuit daklozenopvang Wender door woningtekort

In 2020 hebben zeven procent minder cliënten gebruik gemaakt van de crisisopvang, maar dat komt dus vooral omdat er minder nieuwe cliënten terecht konden. "Het is slecht nieuws, want door corona is de doorstroom afgeremd. Mensen konden niet meer goed uitstromen", zegt Sjoerd Woudstra van Wender.

Omdat mensen minder snel een reguliere woning konden krijgen, bleven ze langer in de opvang. "En de opvang zit eigenlijk altijd vol. Dus als er niemand uit gaat, dan kan er ook niemand in."

In de nachtopvang van Leeuwarden verbleven mensen gemiddeld 36 nachten, in 2019 was dat nog 11 nachten. En bij de crisisopvang in Burgum duurde een verblijf gemiddeld 4,2 maanden, in plaats van de 2,9 maanden in 2019.

Meer inzet op werk

In het afgelopen jaar hebben Zienn en het Groninger Het Kopland hard gewerkt om werk te vinden voor dak- en thuislozen. In 2020 waren 355 mensen aan het werk in de zogeheten werk- en activeringslocaties. Het zijn er meer dan de 327 mensen in 2019.

Meer jongeren in de opvang

Het lijkt erop dat er steeds meer jongeren in de opvang zitten, Woudstra ziet die trend ook. De bezuinigingen bij andere zorginstellingen, zoals de GGD, zijn volgens hem een belangrijke reden: "Afdelingen worden gesloten en uiteindelijk belanden die jongeren op straat. Andere instellingen hebben steeds minder ruimte dus ze komen allemaal bij ons terecht."