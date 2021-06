Omrop TIP: Portret van Anneke Douma in Weromrop.tv

"Zingen leer je niet, dat heb je. Ik heb mijn hele leven lang gezongen", vertelt Anneke Douma. "Als klein meisje ging ik met mijn moeder in de bus en dan zat ik bij de chauffeur op de schoot altijd te zingen. Ik had maar één doel in mijn leven, en dat was zingen."

"Ik vind niet snel iets te gek"

Ze rijdt in het donker van het ene bedrijfsfeest naar het andere, zoekend met de kaart in de hand. In de kleedkamer nog wat haarlak in haar haar, de lippen stiften, nette blouse en een kleurrijk jasje aan. "Zo kan het er wel mee door toch?" Nog een peukje en dan pakt ze de zaal in. "Het gaat niet alleen om het zingen, ik kijk ook altijd naar de mensen. Je moet met mensen omgaan. Ik vind niet snel iets te gek."

Toen ze 14 jaar was, ging ze elke avond al op stap om te zingen op bruiloften en partijen. Op haar achttiende kwam ze bij het beroepsorkest De Sambrinco's. Daarmee kwam ook het Friese repertoire.