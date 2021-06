Kort geding over schorsing docent Tjalling Koopmans College

Docent aardrijkskunde Bert Mul van het Tjalling Koopmans College is twee weken geleden door de schoolleiding op non-actief gezet. Dat gebeurde naar aanleiding van een interview bij Omrop Fryslân, waarin hij zich kritisch over de situatie op de school uitsprak.

Schorsing terugdraaien

Een andere docent deed anoniem de uitspraak dat de school een "dictatoriale malafide organisatie met de leerlingen als gijzelaars" is. Kort na het interview werd Mul geschorst. De docent werd meteen alle toegang tot de school ontzegd. Volgens de onderwijsbond AOb verwijt de school Mul deze anonieme uitlatingen, dat staat in een mail van de schoolleider aan Mul.

De onderwijsbond is daarop naar de rechter gestapt, omdat Mul die uitspraken niet gedaan zou hebben. De vakbond wil dat de schorsing onmiddellijk teruggedraaid wordt. De digitale zitting van het kort geding vindt maandagmiddag plaats.

SvPO tegen onderwijsinspectie

Vorige week was het kort geding van SvPO tegen de onderwijsinspectie, waarmee de SvPO hoopt de publicatie van het inspectierapport tegen te houden. Het is de verwachting dat er deze week nog een uitspraak komt over of de rapporten wel of niet openbaar gemaakt worden.