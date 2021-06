Friese Dokterswacht kampt met enorme drukte en komt met een oproep

"Dit is heel vervelend," zegt Lilian de Jong. "We willen graag een oproep doen: bel alleen als het spoed is, wat niet kan wachten tot je eigen huisarts weer beschikbaar is. En twijfel je: kijk dan bijvoorbeeld op thuisarts.nl. Daar is betrouwbare informatie te vinden."

Klachten waar de Dokterswacht niet voor is

De Dokterswacht merkt op dat mensen vaak bellen met klachten die niet bij de Dokterswacht thuis horen. "Mensen bellen bijvoorbeeld voor een splinter, een ingescheurde teennagel, een muggenbult of bijwerkingen van een coronavaccinatie. Dat zijn geen spoedeisende vragen die gerust kunnen wachten tot de eigen huisarts op maandag of de volgende ochtend weer beschikbaar is."

Anderen grijpen enkel naar de telefoon omdat het weekend hen beter past. "Sommige mensen bellen en geven aan het door de week niet aan tijd te hebben vanwege werk of kinderen. Dan bellen ze in het weekend, terwijl het niet spoedeisend is."

Door corona duren telefoongesprekken langer

Wat ook opvalt, is dat de duur van de telefoongesprekken flink toeneemt. "Gemiddeld is het nu ruim acht minuten. Vóór de coronatijd was dat gemiddeld zeven minuten."

Het heeft deels te maken met de coronacrisis, legt De Jong uit. "Wij moeten zelf extra vragen stellen aan de telefoon om coronaklachten uit te sluiten. Mensen moeten bijvoorbeeld hun temperatuur van tevoren meten. Dat wordt ook netjes op het bandje uitgelegd, alleen we merken dat mensen daar niet goed genoeg naar luisteren. Dan moet het nog tijdens het gesprek gebeuren, daardoor duurt het langer."

Mondige mensen

Het gebeurt dus te vaak dat Dokterswacht Friesland mensen moet uitleggen dat ze toch moeten wachten op hun eigen huisarts. "Ik vind dat lastig. Soms nemen mensen er genoegen mee, maar velen zijn ook heel mondig. Als ze zich zorgen maken en onzeker zijn willen ze toch graag gezien worden."