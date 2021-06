Eerste paal van proef-wolvenhek komt bij Boijl

De eerste paal voor het proefhek om wolven tegen te houden wordt dinsdag in Boijl geslagen. Het was al bekend dat er een wolvenhek zou komen, maar waar precies was nog niet bekend. Het hek om de wolf te keren komt op de grens van weiland en natuur, om duidelijk te maken waar de wolf wel welkom is en waar niet. Het is een initiatief van Stichting Wolvenhek Fryslân.