Jeugd- en Gezinsbescherming bezorgd over zicht op problemen door corona

De organisatie voor jeugdzorg doet ieder jaar onderzoek naar de kernproblemen van de doelgroep. Door de jaren heen is het beeld van deze problemen vrij stabiel, maar vorig jaar is het aantal gezins- en veiligheidsproblemen afgenomen.

"Mogelijk kan het verminderen van zicht op jeugd vanuit familie, school, zorg en Jeugd- en Gezinsbescherming door corona daar een rol in spelen," zo schrijft de organisatie.

Videocontact

Om goed te weten hoe het met de kinderen gaat en wat er in gezinnen speelt, is direct contact erg belangrijk. In coronatijd was er minder contact met jongeren en als er al contact was, ging dat vaak via videoverbindingen. Daardoor zijn sommige problemen zoals verwaarlozing lastig te herkennen.

Wegvallen school

Ook het wegvallen van de school is een grote zorg voor Jeugd- en Gezinsbescherming Friesland. "Kinderen hebben zich teruggetrokken, zijn depressiever geworden, hebben mogelijk leerachterstanden opgebouwd en motivatie verloren." Kinderen uit gezinnen met problemen zijn soms flink in de knel gekomen.

De organisatie geeft in de aanbevelingen van het onderzoek aan te hopen dat er weer perspectief komt om te voorkomen dat kinderen afglijden en dat school en hulpverlening de ruimte krijgen.