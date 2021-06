Politie Leeuwarden zoekt getuigen van bedreiging door jongen op het Noordvliet

De politie van Leeuwarden zoekt getuigen van een bedreiging op het Noordvliet. Een groep jongeren fietste zondag in tegengestelde richting over het trottoir en kwam in aanvaring met een fietser. Toen een vrouw hier iets van zei, haalde een jongen van rond de 14 jaar oud een voorwerp uit zijn zak dat op een vuurwapen leek.