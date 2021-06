De Fryske Boerepream kon weer competitiezeilen in het jubileumjaar

"Het was fantastisch, het was super georganiseerd in Aldegea," zegt Errit de Jong. Hij zeilt in praamnummer 47, de Utrinner uit Eastermar. "Zaterdag was er niet veel wind, we hebben wel drie uur op het meer gedobberd. Maar net voor drieën kwam de wind en toen konden we toch nog twee mooie wedstrijden zeilen. We hadden een leuke dag: hartstikke mooi dat we het water weer op konden."

Deelnemers

De Jong eindigde als vierde. "Daar waren we echt tevreden mee. Wij doen nu voor de vijfde keer mee. Er zijn ook veteranen die al veel langer meedoen: sommigen zeilen al 20 jaar mee. Maar er is veel diversiteit. Het bijt elkaar niet, dat is mooi. Iedereen kan goed met elkaar."

Het gaat bij De Fryske Boerepream om pramen van het oude type. "Rond 2002 zijn er nieuwe pramen gekomen die zijn gelast, maar wij zeilen nog echt met pramen die ouderwets zijn geklonken. Onze pramen zijn al zo'n 100 jaar oud, ze draaien al een poos mee."

Jubileumjaar

De Fryske Boerepream bestaat sinds 4 april 1996. Eerst als stichting en sinds 2002 als vereniging. "Op 25 september hebben we in Terherne een speciale dag om groot uit te pakken voor het jubileum. Daar is het in 1996 ook begonnen, daar is de eerste zeilpraam omgebouwd. We willen er een mooie dag van maken," zegt De Jong.