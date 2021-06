Tsjerkwerder silhouetten vereeuwigd voor Elfstedenkunstwerk

Van alle vijftien Elfstedentochten komt er een silhouet van cortenstaal in de stijl van het jaar dat deze gehouden is. Het vijftiende silhouet is die van Koning Willem-Alexander en daar had kunstenaar Pieter Jan Stallen al een foto van.

Vereeuwigd

De Tsjerkwerders zijn onder meer neergezet als barones of rijkspolitieagent. Doede Wijngaard stond zondag als persfotograaf model met bontmuts en lammy coat.