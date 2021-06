Leeuwarder schippersvereniging pleit voor meer ladders na ongeluk

Iedere keer blijkt volgens Haarsma weer dat het moeilijk is om veilig uit het water te komen bij de hoge kades. "Zelfs met een klein bootje. Ook met hulp is het lastig om iemand met kleren aan uit het water te halen. Dus we pleiten er sterk voor om om de 200 meter veiligheidsladders te laten aanleggen door de gemeente."

Buiten de binnenstad

In de binnenstad is er wel een aantal ladders in de grachten, zegt Haarsma. "Een omstander kan een drenkeling altijd wijzen op zo'n ladder om eruit te komen. Maar in het brede water, waar ook veel verkeer is, is niets te vinden. Je komt er zelfstandig niet vandaan. We hebben het in de afgelopen twee maanden vier keer meegemaakt dat er iemand in het water belandde. Bij het ongeluk waren vermoedelijk geen andere mensen. Maar zoiets drukt je wel met de neus op de feiten."

Zelf maar ladders geplaatst

Enkele schippers hebben het heft maar in eigen handen genomen. Zo zegt Lia van der Mark: "Een buurman heeft al eens contact gezocht met de gemeente, maar daar kreeg hij geen reactie op. Daarom hebben we zelf actie ondernomen. Wij hadden nog wat oude aluminium ladders staan, die hebben we op een paar plekken bij de haven gezet zodat mensen eruit kunnen komen als er wat gebeurt. Je kunt hier ontzettend moeilijk uit het water komen, het zou mij nooit lukken."