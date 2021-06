Oranje verliest op grote schermen in Leeuwarden: "Enorm pijnlijk dit"

Op het Zaailand in Leeuwarden was de wedstrijd te zien op grote schermen. Die stonden zo opgesteld, dat alleen mensen op een afgesloten terras ze konden zien. Het was druk. Mondkapjes hoefden niet meer op. Afstand werd niet altijd gehouden.

Mensen hadden er lang op gewacht, want de strenge maatregels die ingevoerd waren om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, waren net versoepeld. Maar nog voordat de wedstrijd was afgelopen, gingen de eersten er alweer vandoor. Het hoefde niet meer.