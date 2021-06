Groen licht op kruispunt E10; weg eerder open dan verwacht

Projectleider Nynke Bergema van de provincie Fryslân over de aanpak van E10. "De grootste uitdaging is naast de planning de omleidingen, en het feit dat mensen zich er aan moeten houden. Ook moeten die omleidingen zo min mogelijk overlast geven voor de omwonenden. Wij proberen het in ieder geval te beperken."

In deze situatie is ervoor gekozen om de afsluiting in een weekend te plannen. "Dan hebben de mensen er korte tijd flink last van, in plaats van heel lang minder zware overlast."

Klaas de Vegt van Traffic Service Nederland is de eindverantwoordelijke wat betreft de wegbebording, om de omleidingen in goede banen te leiden. "Voor ons is de uitdaging meestal om op tijd de weg te hebben dichtgezet. Dat was in dit geval donderdagavond 18.00 uur. Dat is gelukt omdat we 15.30 uur begonnen zijn met het plaatsen van de borden in de buitengebieden."