Inwoner Noardeast-Fryslân gestorven aan gevolgen coronavirus

Een dag eerder was er in het hele land geen enkele coronadode geregistreerd. Dat was voor het eerst sinds september.

De cijfers willen niet zeggen dat er die dag helemaal niemand aan het virus is overleden. Wanneer een patiënt met corona gestorven is, kan het soms een tijdje duren voordat het geregistreerd.

De laatste keer dat er in Fryslân een sterfgeval werd gemeld als gevolg van het virus, was anderhalve week geleden. Toen ging het om een inwoner van de gemeente Weststellingwerf.

Aantal Friese besmettingen loopt op

Het RIVM meldt in de afgelopen 24 uur 11 nieuwe besmettingen met het coronavirus. Dat zijn er meer dan twee keer zoveel als een dag eerder. Toen ging het om 5 nieuwe gevallen.

De meeste nieuwe gevallen zijn nu gemeld in de gemeenten Leeuwarden, Weststellingwerf en De Fryske Marren. In al die gemeenten gaat het om drie gevallen.

In 13 van de 18 Friese gemeenten is geen enkel nieuw coronageval gemeld in de afgelopen 24 uur. Er zijn in de afgelopen 24 uur geen Friezen in het ziekenhuis beland als gevolg van een coronabesmetting.