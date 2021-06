Riemer van der Velde: "Schaf de VAR ogenblikkelijk af"

"Wat doen we met die VAR?" Riemer van der Velde, de oud-voorzitter van SC Heerenveen is er heel duidelijk over. "Ogenblikkelijk afschaffen!" Volgens Van der Velde is het een systeem dat het voetbal een stuk minder leuk maakt. "Het publiek juicht niet meer, scheidsrechters durven niet meer te fluiten en grensrechters doen de vlag niet meer omhoog."

Bovendien, zegt hij, kost het heel veel geld en dat is het zo af en toe wel of niet goedkeuren van een doelpunt niet waard. Volgens Van der Velde kost de VAR in Nederland jaarlijks 5 miljoen euro. Dat geld kan beter worden gebruikt om weer mooie en goede grasmatten in stadions te maken, vindt hij.

'Dappere' scheidsrechters nodig

Van der Velde zei dit in het nieuwsforum in het radioprogramma Buro de Vries fan Omrop Fryslân naar aanleiding van het Europees kampioenschap waar de VAR regelmatig wordt gebruikt. Volgens Van der Velde hebben we weer goede 'dappere' scheidsrechters nodig die ook fouten mogen maken. Die fouten worden nu met de VAR ook gemaakt zegt Van der Velde.

In zijn lange carrière in het voetbal heeft hij nog nooit meegemaakt dat door een verkeerde beslissing van de arbiters een club gedegradeerd of gepromoveerd is.