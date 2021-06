Hoogspringer Douwe Amels weer Nederlands kampioen; Spelen zijn onzeker

Mogelijk is er nog een kans om zich via het puntenklassement te plaatsen, maar daar heeft Amels niet genoeg punten voor. Dan is er nog één manier over: in wedstrijdverband de limiet van 2.33 meter springen. Als hij dat wil, moet de atleet zelf een wedstrijd organiseren. Mogelijk wordt dat dinsdag gedaan in Zoetermeer.

Mocht de 29-jarige Drachtster de Spelen dit jaar daadwerkelijk aan zich voorbij laten gaan, dan heeft hij al aangegeven dat hij zich richt op de volgende Olympische Spelen over drie jaar.