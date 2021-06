"Vluchtelingenproblematiek in Zuid-Europa is dweilen met de kraan open"

In Almeria zijn ook veel mensen aan het werk in de kassen waar groente en fruit verbouwd wordt. "Het is bijna niet voor te stellen hoe groot deze tak van sport is. In een gebied van ongeveer 40 vierkante kilometer zie je alleen maar kassen. Hier wordt voedsel verbouwd, dat vervolgens via de supermarkten door heel Europa wordt geconsumeerd. De illegale mensen die hier aan het werk zijn, verdienen zo'n vier euro per uur en werken onder slechte omstandigheden. Ze wonen in krotjes in de buurt van de kassen. Dat is dus moderne slavernij."

Voor Gallego van Seijen is het vaak een idiote wereld waarin ze leeft. "'s Ochtends vertrek ik uit mijn fijne flatje aan zee en vervolgens beland ik in een wereld waar mensen onder erbarmelijke omstandigheden proberen te overleven. Ze wonen in krotjes gemaakt van pallets en landbouwplastic. In de Spaanse hitte vatten zulke nederzettingen regelmatig vlam."

"Ik doe het voor die enkeling"

Wat drijft haar? Waarom wil ze mensen helpen die illegaal voet aan wal zetten en hoogstwaarschijnlijk niet het ideale leven gaan leven dat ze voor ogen hebben? "Natuurlijk kunnen wij hier niet de hele wereld opvangen en iedereen een beter leven geven, maar ik doe het voor die enkeling die in zijn of haar thuisland niet veilig is. Bijvoorbeeld de homoseksuele Abdullah die in Marokko werd bespuugd en vernederd. Hij woont nu in Malaga en maakt daar prachtige kussens."

Dé oplossing voor de vluchtelingenproblematiek heeft ze niet. "Maar niets doen is ook geen optie. Europa moet met elkaar in conclaaf en met landen als Marokko en Turkije die deze vloedgolf aan mensen ook kunnen reguleren. Maar mensenhandel en gelukszoekers kun je nooit helemaal tegenhouden. Toch blijf ik voor mensen, zoals Abdullah, dweilen met de kranen open, want dat is wat we hier eigenlijk aan het doen zijn."