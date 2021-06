Eindelijk kon het weer; op stap in discotheken en nachtclubs

Het was erg druk in het uitgaansgebied. Sommigen stonden al om 20.00 uur in de rij voor de discotheek.

"Drank en dansen", dat was wat de meeste stappers van plan waren. Anderhalf jaar konden ze niet op stap en deze zaterdagavond moest dat allemaal worden ingehaald. "We hebben er heel veel zin in!"

Anderen kwamen naar de stad 'om een biertje te doen'. Met een vaccinatiebewijs of een test konden ze naar binnen. "Het gaat los, tot in de late uurtjes."