Cambuurspits Maarten Pouwels gaat naar Almere City FC

De 22-jarige Pouwels kwam in de zomer van 2020 transfervrij over van Go Ahead Eagles en stond het afgelopen seizoen elf keer in het geel-blauw. Hij maakte een doelpunt, dat was in de bekerwedstrijd tegen RKC Waalwijk in oktober.

De Leeuwarder voetbalclub haalde met Tom Boere en Sam Hendriks nieuwe spitsen voor het komende seizoen binnen.