Beitske Visser verliest podiumpositie

Visser reed op de derde plek, maar tegen het einde van de race verloor ze de controle nadat ze van achteren werd aangereden bij een herstart achter dfe 'safety car'. Het podium kon ze daardoor vergeten.

De winst was voor de Britse Alice Powell, die in de training en de kwalificatie ook al de snelste was.

Op de Red Bull Ring yn het Oostenrijkse Spielberg begon zaterdag het nieuwe seizoen van de W Series. Het is de hoogste raceklasse voor vrouwen.

De wedstrijden gingen vorig jaar niet door, vanwege de uitbraak van het coronavirus. De laatste race was meer dan anderhalf jaar geleden.