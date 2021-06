Doodgereden wolf Appelscha woog 41 kilo en had 'goede conditie'

Het beest had een gewicht van 41,5 kilo en was in goede conditie. Dat meldt de organisatie BIJ12, die wolvenschade bijhoudt voor de 12 provincies.

De wolf was aangereden op de N381, bij de afslag naar camping Roggeberg. Het was voor het eerst dat er in Fryslân een wolf werd doodgereden.

Volgens BIJ12 moet er nog wel een uitgebreide analyse gedaan worden, om te ontdekken om welke individuele wolf het gaat. Het resultaat van die analyse wordt in het najaar verwacht.

Schapen doodgebeten

In dezelfde maand dat de wolf aangereden werd, zijn er in Fryslân meerdere schapen doodgebeten. DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat daar bij Katlijk, Jubbega en Fochteloo een wolf verantwoordelijk voor was. Naar incidenten bij Ureterp en Oranjewoud wordt nog onderzoek gedaan.

Na het doodrijden van de wolf bij Appelscha zijn er volgens de laatste cijfers van BIJ12 uit Noord-Nederland geen meldingen meer gekomen van doodgebeten schapen.