VIDEO: Paps en mams staan weer langs de lijn

Niet iedereen heeft het lang zonder sport moeten doen, bleek langs de lijn van Harkemase Boys. "Om eerlijk te zijn heb ik geen wedstrijd gemist, van mijn kleinkinderen. Ik deed me voor als leider, of als scout. Het is mijn enige uitstapje. Ik ben hier bijna altijd", zei één van de mannen daar. Anderen vonden het geweldig dat ze na zo'n lange tijd weer bij de kinderen mochten kijken.