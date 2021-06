Fryslân bijna coronavrij: geen nieuwe gevallen in 15 van de 18 gemeenten

Vijftien van de achttien gemeenten melde in de afgelopen 24 uur helemaal geen nieuwe besmettingen. In Weststellingwerf werden de meeste besmettingen gemeld, dat gong om drie gevallen. De andere besmettingen zijn geregistreerd in Leeuwarden en De Fryske Marren.

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur geen nieuwe sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus. Datzelfde geldt voor de rest van Nederland. Het is voor het eerst sinds 7 september dat er in heel Nederland geen nieuwe sterfgevallen zijn geteld.

Er is in Fryslân één patiënt met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. Dat gaat om een inwoner van Noardeast-Fryslân.

Het aantal besmettingen per gemeente (verschijnt de kaart niet goed in beeld, klik dan hier):