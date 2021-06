VC Trynwâlden trots op 'eigen' assistent-scheidsrechter op het EK

Bestuurslid Tjeerd Rijpma heeft wel met Jan de Vries gevoetbald. "Ik ben zelfs nog wel leider geweest van Jan toen hij in de E's zat. Ik heb nog wel met hem in het eerste elftal gekeept." Het is voor Rijpma dan ook bijzonder om De Vries zo op het EK te zien. "Ik kijk toch even wat scherper of Jan het wel goed doet, of hij geen foutje maakt. Je vindt het mooi dat hij er is en tegelijk heb je wat spanning."

Engeland - Duitsland?

Rijpma en Inia vinden dat team Makkelie het goed doet op het EK. "Ze zijn er nu nog en dat is een goed teken", zegt Inia. Het is afwachten of De Vries nog een wedstrijd gaat vlaggen, want hoe verder Nederland komt, hoe kleiner de kans wordt. Rijpma: "Niet alle achtste finales zijn vergeven, dus ik hoop dat hij dinsdag nog die hele mooie wedstrijd krijgt, van Engeland tegen Duitsland. Dat zou wel heel mooi zijn."

De club gunt het De Vries heel erg." Het is zijn eerste toernooi en als je nu al bij de laatste achtste finales kunt staan, dan is dat al een heel groot compliment", zegt Inia. "Ik denk dat hun EK al niet meer stuk kan."