Onderzoek naar schip levert kunstproject en familiegeschiedenis op

Lotte van der Woude (Amsterdam,1986) is politicologe en beeldend kunstenaar. Ze groeide op de Anthonio Maria op en werd twee jaar geleden eigenaar van het schip. Voordat het schip werd gerestaureerd in Heerenveen vond ze in de machinekamer een tas met oude foto's. Dat bleken familieportretten uit 1900 te zijn. "Ik herkende gelaatstrekken van mijn vader."

Na onderzoek kwam ze erachter dat het schip en zijzelf ook verbonden zijn aan een oude Friese schippersfamilie, de familie Eijer en Van der Woude.

Van die geschiedenis maakte ze een documentaire. Bezoekers van Kunsthuis Syb kunnen het verhaal horen met een audiotour. "Zo kunnen ze zich een eigen voorstelling maken van het schip."