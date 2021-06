Oogsttuin in Nieuwehorne biedt gezinnen gratis groente

"We zijn gestart met 50 gezinnen, maar we hebben genoeg ruimte om uit te breiden. Daarvoor zoeken we nog samenwerkingspartners", zegt Loraine Westerneng van de stichting Sociaal en Vitaal.

Via de stichting Leergeld hebben ze namen doorgekregen van mensen voor de tuin. "Die krijgen elk week een nieuwsbrief van wat er geoogst kan worden, want dat is elke week iets anders. Daarin staan ook plukinstructies en hoeveel ze mee kunnen nemen."

Dit weekend is de tuin voor de tweede keer open. "Het gaat goed, de mensen helpen elkaar en dat sociale aspect vinden we minstens zo belangrijk."