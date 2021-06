Omrop TIP: Groeten uit Friesland

Zijn Friese folklore en tradities een versterking van de regio? Of vormen ze een blok aan het been en houden ze de vooruitgang tegen? In 'Groeten uit Friesland' onderzoekt FryslânDOK de waarde van tradities in de moderne tijd. Te zien op 26 juni bij NPO2 en op 27 juni bij Omrop Fryslân.