Meer reizigers in openbaar vervoer; maar nog lang niet op oude niveau

"De laatste tijd trekt het weer meer aan met reizigers. Ik ben optimistischer dan wat de regering zegt", zegt Anne Hettinga, directeur van Arriva. "We zitten nu op 60 procent, maar ik denk dat het onmogelijk is om het oude niveau te bereiken. Een deel van de mensen thuis zal blijven werken. We worden per kilometer betaald en als mensen vier dagen naar kantoor gaan en niet vijf, dan krijgen we minder geld. Ik denk dat een deel van de omzet structureel wegblijft. Met dat gegeven moeten we werken."

Na de zomervakantie verwacht hij ook weer meer reizigers. "Dan zijn de scholen en universiteiten weer volledig open en de kantoren ook."

Sippe chauffeurs

Vorig jaar rond deze tijd vervoerden ze maar tien procent van de reizigers. "Dat merkte je ook bij de buschauffeurs en machinisten. In de kantine waren ze er sip van. Ze willen mensen vervoeren, dat is hun werk. Nu er weer meer reizigers zijn, geeft dat ook weer meer schwung aan de stemming in het bedrijf. Het is nog niet vol, maar het gaat de goede kant op."

Het blijven spannende tijden voor de vervoerder, ook komt het Rijk met een 'beschikbaarheidsvergoeding'. "Het is niet voorspelbaar hoe hoog dat wordt. Het hangt van de reizigersontwikkeling af en van het kostenniveau. Er is een ingewikkelde formule bedacht, we weten pas achteraf wat we krijgen."