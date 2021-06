Gewonde bij steekincident in Drachten

Bij een horecazaak was een conflict ontstaan waarbij het slachtoffer gestoken werd. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft getuigen gehoord en ook gezocht naar de verdachte. Voor zover bekend is er niemand aangehouden.

Landelijk meer messen in beslag genomen

Landelijk blijkt dat het aantal minderjarigen dat wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekincident vorig jaar niet verder is toegenomen. Uit onderzoek van de politie blijkt dat het in 2020 ging om ruim 400 jongens en meisjes onder de 18. Dat is bijna evenveel als het jaar daarvoor, maar twee keer zoveel als in 2018. Het aantal messen dat bij jongeren in beslag genomen wordt, loopt wel op.