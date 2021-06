It Fryske Gea heet weer mensen welkom: geen vrijwilligersverlies door corona

De coronacrisis heeft wel heel wat gevolgen gehad, vertelt Del Grosso. "Sinds maart 2020 ligt onze hele afdeling plat, alle activiteiten rondom excursies en de bezoekerscentra. Er ligt ook een groot orgaan met 120 vrijwilligers stil. Je houdt er contact mee, maar iedereen wil het liefst weer het veld in."

Vrijwilligers erbij houden

Het leidde dus niet tot een verlies aan vrijwilligers. "Er zijn een paar vrijwilligers opgehouden, maar dat is minimaal. De meesten konden we aan boord houden. We hebben geprobeerd zo veel mogelijk aan te bieden in de tijd dat ze niet actief konden zijn, zoals online lezingen. Echt om de vrijwilligers betrokken te houden."

Het was leuk en werd gewaardeerd, maar het is nu weer tijd om de natuur in te gaan. "We starten alles weer op, maar wel volgens de RIVM-regels. Dat betekent dat we niet met twintig man tegelijk op pad gaan, maar met tien. En op de rondvaartboot in de Alde Feanen zijn acht mensen welkom, terwijl er twintig op kunnen. Er zijn dus nog wel wat beperkingen, maar het is allemaal goed uit te voeren."

Mensen vinden de natuur

Gelukkig is de belangstelling voor de natuur er nog steeds, zegt Del Grosso. Sterker nog, die is alleen maar toegenomen: "We hebben gemerkt dat het in natuurgebieden erg druk is geweest. Mensen hebben de natuur echt gevonden tijdens de coronaperiode."