VIDEO: Oerol spoelt aan in De Harmonie

Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden is omgetoverd tot een eiland. Een week na het festival Oerol opende in De Harmonie Oerol spoelt aan, een samenwerking om de sfeer van het Wad in het theater te krijgen. Tot en met zondag zijn er een aantal voorstellingen en concerten te zien: speciaal voor de mensen die er na Het Imaginaire Eiland nog geen genoeg van hebben.