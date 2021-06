Video: Verhuisdag voor de vissen van Damwâld

Het is verhuisdag bij de vijver in het dr. J. Botkepark in Damwâld. De vijver wordt aangepakt: het water wordt groter en er komen nieuwe vissteigers. De vissen zijn met een groot net uit het water gehaald om een plek te krijgen in het Eeltsjemar. De mannen onderzochten de vissen eerst voordat ze de dieren overplaatsten.