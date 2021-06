Harkema komt om in de schildpadden: Nederlandse opvangcentrums zitten vol

De mensen laten de schildpadden los in de natuur, maar het Nederlandse klimaat is voor de schildpadden niet geschikt. Een heleboel overleven het dan ook niet. "Ze komen uit Zuid-Amerika, dus ons zeeklimaat is te afwisselend en te koud voor deze schildpadden."

Verhongeren

"Het gevolg is dat ze langzaam in de natuur verhongeren", zegt Van der Wijk. De schildpadden die bij de opvang gebracht worden, zijn er niet goed aan toe. "Bijna alle schildpadden die wij binnenkrijgen zijn zwaar vermagerd en zitten onder de parasieten."

Om in de toekomst ook alle schildpadden op te kunnen vangen, moet er wel wat gebeuren. Een oplossing is om het verkopen van schildpadden te verbieden, maar dat zal volgens Van der Wijk, economisch gezien, niet gebeuren. "Er wordt gewoon te veel verdiend op alles wat bij de schildpadden hoort. Dus de echte oplossing is het opvangprobleem."