Geheimzinnige tuinvondst is nieuw pronkstuk voor Kollumer Museum

Dijkstra had het stukje historie nog in zijn zak zitten toen hij dorpsgenoot en historicus Oebele Vries tegenkwam aan de bar bij een vergadering van dorpsbelangen. Vries, die ook in het bestuur van het Kollumer Museum zit, weet nog goed hoe verbaasd hij was: "Had hij dat dingetje ineens in zijn hand. Ik zette grote ogen op. Jongen! Dat is een alsengem! Dat is heel bijzonder!"