Freedsmerk: "In andere landen zijn veteranen vaak helden, maar bij ons niet"

Een luchtmachtveteraan die in het eerdere Joegoslavië, Albanië en Afghanistan gediend heeft, vertelde ook dat ze in ons land absoluut geen heldenstatus hebben, maar dat hoeft wat hem betreft ook niet. Een andere man vertelde dat zijn zoon plannen heeft om het leger in te gaan. Dat ziet hij liever anders, maar "dat zeg ik dan één keer, maar hij moet zelf beslissen."

Job Cohen

Op de markt liepen we toevallig ook oud-politicus en -burgemeester Job Cohen tegen het lijf. Hij vertelde dat hij als burgemeester van Amsterdam in het verleden meerdere veteranen een medaille mocht opspelden en dan altijd onder de indruk was van de verhalen. "Velen hadden ook nog last van een PTS-syndroom en dat heeft zijn oorzaken, natuurlijk. Daarom is het goed dat ze niet vergeten worden en er door deze dag weer aandacht aan wordt besteed."

Een van de kooplui vertelde verder nog dat vrienden van hem vroeger zijn uitgezonden naar Joegoslavië. "En daar zijn toen wel veel brokken gemaakt!" Een man vertelde dat hij helemaal niets heeft met veteranen: "Ik ben socialist en pacifist en er op tegen dat geld verdiend wordt met wapens. Dus sorry...."