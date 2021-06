Rabbijn en journalist Tamarah Benima houdt Rede van Fryslân

Benima is sinds 2009 rabbijn van de Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland Beth Hatsafon en sinds 2015 van de gemeente Beit Ha'Chidush in Amsterdam. Ze werkte als verslagever en hoofdredacteur bij het Nieuw Israëlitisch Weekblad, schreef columns in verschillende dagbladen, zoals het Friesch Dagblad, organiseert Open Synagoge Diensten, houdt lezingen en vertaalt Joodse boeken.

Traditie

De Rede van Fryslân is een jaarlijkse traditie van de provincie. Op uitnodiging van de commissaris van de Koning houdt een prominent persoon van buiten de provincie met het oog op de toekomst Fryslân een spiegel voor.

Eerdere sprekers waren minister van Landbouw Carola Schouten, meteoroloog en NOS-weerman Gerrit Hiemstra, oud-voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy, bedrijfskundige, publicist en voormalig politicus Pieter Winsemius, Prins Carlos de Bourbon de Parme, journalist Olaf Koens, oud-voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet, VNO-NCW-voorman Bernard Wientjes en CPB-directeur Gerrit Coen Teulings.