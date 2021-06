Lange wachttijden bij de enige Friese teststraat voor toegang door technische storing

Bepaalde horecazaken hebben ervoor gekozen om met dit zogeheten 'testen voor toegang' open te gaan: de 1,5 meter afstand mag dan worden losgelaten. Dat is belangrijk voor met name kleine kroegen waar niet de ruimte is om genoeg afstand te houden. Maar nu er grote problemen zijn met het resten en de app die erbij hoort is het maar de vraag of deze problemen op tijd zijn opgelost.

Het knelpunt zit 'm in het ICT-systeem, zo geeft de organisatie aan. Het heeft te maken met vertraging in het mailsysteem, waardoor afspraken minder snel kunnen worden verwerkt.

Net vrijdag kroegen langer open

De storing komt slecht uit: precies vrijdag mogen de kroegen weer langer open. Alleen in de teststraat bij het Leeuwarder Crystallic waren vrijdag al 800 mensen die zich wilden laten testen zodat ze de komende 40 uur toegang hebben bij een evenement of in een café.

Mensen worden naar huis gestuurd en men wordt gevraagd om zaterdagochtend terug te komen.

Midden in de drukte

"We hebben dit weekend een redelijke toename qua afspraken door de nieuwe regels, dus het is vrij druk", heeft een woordvoerder laten weten. "Als je dan vertraging hebt, dan kunnen de wachttijden bij sommige locaties oplopen."