Doelman Xavier Mous gepresenteerd bij SC Heerenveen

De doelman speelde in twee jaar tijd 28 wedstrijden voor de Zwollenaren, daarin kreeg hij 56 tegendoelpunten te verwerken.

Mous werd opgeleid door Ajax. Daarna speelde hij nog drie jaar bij TOP Oss. In het seizoen 2018-2019 kwam Mous uit voor SC Cambuur. In 44 wedstrijden moest hij 57 keer de bal uit het net vissen. Mous werd in dat seizoen genomineerd voor de titel 'Beste keeper van het seizoen' in de eerste divisie.

Concurrentie

Bij Heerenveen moet Mous de concurrentie aangaan met Erwin Mulder, zegt technisch manager Ferry de Haan. "We zijn blij dat we Xavier kunnen presenteren. Hij past bij de manier waarop wij willen spelen en beschikt over de nodige ervaring. Bovendien zien wij in hem ook potentie: voor een keeper is hij nog jong", aldus De Haan.