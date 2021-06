Mees Hoedemakers verlengt contract bij Cambuur

De 23-jarige voetballer was de afgelopen twee seizoenen een van de sterkhouders in de Leeuwarder kampioensploeg. De Zaandammer kwam in 2019 over van AZ Alkmaar, eerst op huurbasis en later definitief. Hoedemakers kwam sinds die tijd zeventig keer in actie. Hij maakte daarin vier goals en gaf veertien keer een assist.

Interesse

Met de verlenging van het contract van Hoedemakers is de noodzaak om hem deze zomer te verkopen weg. Het Italiaanse Lecce toonde eerder al serieuze interesse in de Cambuurspeler.

Hoedemakers vindt het echter nog geen tijc om Cambuur achter zich te laten. "Het zijn twee hele bijzondere jaren geweest waarin ik me goed heb kunnen ontwikkelen. Dat heeft alles te maken met de mensen van de club en de manier van spelen. Daarnaast heb ik het enorm naar mijn zin en kan ik niet wachten om met Cambuur de Eredivisie in te gaan", aldus Hoedemakers.