FNV roept op tot landelijke staking medewerkers kinderopvang op 8 juli

Twee werkgeversorganisaties kwamen deze week tot een cao-akkoord met de vakbond CNV en daar is de vakbond FNV woedend over. Volgens het FNV zorgt het akkoord wel voor een loonsverhoging van 3 procent, maar doet het niets tegen de werkdruk. Medewerkers vallen bij bosjes om en kinderen zullen daar de dupe van worden, liet de bond eerder al weten. Tijd om tot actie over te gaan, vindt de FNV.

Verwarrend

Voorzitter Gjalt Jellesma van BOinK, de landelijke belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang, vindt het vervelend dat de overeenkomst niet met beide vakbonden is gesloten. "Het is een beetje verwarrend, omdat er nu met één vakbond een akkoord is. De FNV is daar duidelijk niet tevreden mee en wil toch gaan staken. Het is heel lastig voor ons om inzicht te krijgen in hoeverre die stakingsoproep gevolgd zal worden."

Jellesma had liever helemaal geen staking gehad, omdat het neerleggen van het werk zijn weerslag zal hebben op de ouders en kinderen. "Ik vind het vooral jammer, omdat we na een heel onrustig jaar waarin ouders thuis vaak werk en de zorg voor jonge kinderen moesten combineren, dat nu we net weer een beetje op gang zijn gekomen er een stakingsdag volgt. Dat hadden we liever niet gehad."

Begrip voor staking

Aan de andere kant begrijpt hij ook wel dat er zorgen zijn over de hoge werkdruk in de kinderopvang en er actie nodig is. Volgens hem is er ook veel steun van ouders voor de medewerkers van de kinderopvang en het belang.

"De pedagogische medewerkers mogen wat ons betreft best wat zelfbewuster naar buiten treden", zegt Jellesma. "Ze doen heel belangrijk werk. Het is veel meer dan alleen met het oppassen op kinderen. Ook in bepaalde delen van Fryslân krijgen kinderen ook niet altijd de grootste kansen en de kinderopvang kan ontzettend helpen om kinderen een goede start op school te laten maken."