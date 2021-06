GGD Fryslân positiever dan ooit over coronasituatie: "Dit hebben we verdiend"

Volgens De Graaf komen de positieve cijfers voor een heel groot deel door de vaccinatiecampagne. "Dus het wort ook een heel ander najaar", zegt de directeur.

Hoewel er in de media berichten verschijnen dat er mogelijk in het najaar weer een lockdown komt, is De Graaf daar minder bang voor. "Ik probeer dan te zeggen 'pas op, pas op' is misschien wat te veel, want dan moet er een variant zijn die gevaccineerde mensen ook treft."

"Het aantal besmettingen zal misschien wel weer oplopen, maar ik vraag me af of de zorg weer volloopt", zegt ze. Dat betekent dat De Graaf dus ook positief is over de aankomende versoepelingen. "We mogen hier even van genieten."

PCR-test

Nu Fryslân weer op groen staat, betekent dat wel dat onze provincie veel toeristen kan verwachten. Mede om die reden houdt GGD Fryslân op met het testen met een antigeen-test. Er worden vanaf maandag alleen nog PCR-testen afgenomen. Daarmee kan de GGD beter onderzoek doen en beter in de gaten houden of er nieuwe varianten onze provincie binnenkomen.

Dat betekent wel dat de tijd tussen de test en de uitslag langer wordt. "Maar mensen die gevaccineerd zijn hoeven ook niet meer in quarantaine, dus de impact van die tijd is ook minder", zegt De Graaf.

Janssen-vaccin

Dat de vaccinatie-campagne op volle toeren loopt, is ook te merken aan de belangstelling voor het Janssen-vaccin. Sinds afgelopen woensdag was het mogelijk om te bellen voor dat vaccin. Inmiddels zijn de 6.800 vaccins die Fryslân zou krijgen allemaal al gereserveerd.