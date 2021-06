Gemeente De Fryske Marren legt bouwstop op aan nieuw paviljoen bij Snitser Mar

Omwonenden van het naastgelegen recreatiepark De Zoutpoel zagen dat vorige week vrijdag een graafmachine een deel van de rietkraag daar weghaalde. Die hoort tot het natuurgebied Snitser Mar en is volgens de omwonenden van belang voor het ecosysteem rond de Sâltpoel.

Geen omgevingsvergunning

Volgens de omwonenden zijn er geen vergunningen verleend voor de werkzaamheden in het natuurgebied. Wethouder Irona Groeneveld van De Fryske Marren bevestigt dat er geen vergunningen zijn aangevraagd voor de bouwactiviteiten en dat er daarom per direct een bouwstop is opgelegd.

"De eigenaren hebben wel overleg gehad met de provincie en het Wetterskip, maar niet met de gemeente. Wij zijn gaan kijken en hebben uitgezocht hoe het zit. Toen bleek dat de eigenaren zonder omgevingsvergunning daar steigers aan het vervangen en uitbreiden waren."

Nulmeting

Op de locatie zat eerder het restaurant Meer van Lenten en er lagen al vier steigers. Die werden nu vervangen, maar ook uitgebreid. Volgens de wethouder wordt nu eerst bekeken of de bouwactiviteiten wel binnen het bestemmingsplan passen.

Of er nesten van vogels verloren zijn gegaan met het weghalen van de rietkraag, weet Groeneveld niet. "Onze handhaver is daar geweest en heeft een soort nulmeting gedaan, hoe ver is het werk nu, en daar zijn foto's van gemaakt."