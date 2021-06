Nieuw proefschrift maakt het leven van tuinarchitect Roodbaard completer

Radetzky promoveerde in maart dit jaar. Met haar onderzoek bleek dat er van het leven en het oeuvre van de in Rolde geboren Lucas Pieters Roodbaard nog veel nieuws te vinden was. De tuinarchitect woonde na 1825 in Leeuwarden, waar hij in 1851 overleed.

Nieuw materiaal gevonden

"Er zijn zelfs nieuwe tekeningen gevonden," zegt Radetzky opgetogen over het onderzoek. "Maar vooral bleek uit archiefbronnen dat Roodbaard nog veel meer tuinen heeft aangelegd dan wij tot nu toe hebben gedacht. Het maakt het beeld van hem steeds completer. Het vinden van iets nieuws is leuk, want het betekent dat je meer informatie krijgt."

Volgens Radetzky is het bijzonder dat er nog zoveel tekeningen van zijn hand bewaard zijn gebleven. "Dat hebben we deels te danken aan de Leeuwarder stadsarchivaris Wopke Eekhoff, die zijn werk in de stedelijke collectie heeft opgenomen. Maar de eigenaren waardeerden zijn werk ook. Ze hingen het op of gaven het later in bruikleen. Daardoor kunnen wij nu de tekeningen onderzoeken."

Tuinen terug te vinden

Eén van de mooiste dingen is dat de tuinen nog te zien zijn in de vorm zoals Roodbaard ze heeft laten aanleggen. "Hij heeft heel wat tuinen in Fryslân aangelegd. Hij had ook geluk, want in die tijd werd in Leeuwarden een groot stedenbouwkundig plan uitgevoerd waarbij de hele rand van de stad van een groene zone is voorzien. Mensen konden overal langs lopen. Maar ook bij de buitenplaatsen in Fryslân werden prachtige tuinen aangelegd, zoals Stania State. In de Trynwâlden, maar ook bij Beetsterzwaag en Oranjewoud."