Aantal besmettingen per week daalt onder de honderd: geen Friezen overleden

Deze week zijn er in Fryslân, voor zover bekend, geen mensen overleden aan het coronavirus. In de afgelopen week zijn twee mensen opgenomen in de Friese ziekenhuizen: inwoners van Waadhoeke en Harlingen. Afgelopen week ging het nog om zeven ziekenhuisopnames.

Risiconiveau

Binnen Nederland wordt een coronakaart van het RIVM gebruikt op het coronadashboard. Daar staat onze provincie op basis van cijfers over 14 tot en met 20 juni nog op 'zorgelijk'. Dat betekent dat de situatie lastig onder controle te houden is, dat er nog wel veel besmettingen zijn en dat de druk op de zorg groot is.

Op 29 juni wordt de status opnieuw bepaald. De kans is groot dat Fryslân naar 'waakzaam' zakt: dan is de situatie onder controle te houden, het nieuwe aantal besmettingen is laag en de druk op de zorg valt mee.