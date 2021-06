Bijzondere ontdekking in 'oudste' gebouw Dokkum: houten balken uit 1503

"Het is uitzonderlijk bijzonder, niet alleen voor Dokkum maar ook voor Fryslân", zo zegt Borghaerts. "Daar kennen we er maar heel weinig van. Het zijn best veel oude balken in het gebouw. De zijmuren zijn gemetseld met kloostermoppen. Dat werd tientallen jaren later niet meer zo gedaan. Waarschijnlijk is het dus het oudst bekende pand van Dokkum, maar ik zou nader onderzoek naar de muren en klossen onder de balken willen voorstellen. Dan kunnen we met zekerheid stellen of het daadwerkelijk zo oud is."

Hout uit 1503

Het eikenhout waaruit de balken zijn vervaardigd, zou in 1503 gekapt zijn. Het pand aan de Hoogstraat is iets later gebouwd, in 1504 of 1505. Het was gebruikelijk om het hout binnen enkele jaren te gebruiken, omdat het dan nog goed te bewerken was.