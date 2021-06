Toestemming voor EK-schermen: "Mensen willen gezelligheid, bier en bitterbal"

Ton Eijer is er als vertegenwoordiger van de Leeuwarder horeca en exploitant van Muziekcafé Scooters blij mee. "Wij zijn lang dicht geweest of hebben met veel beperkingen gezeten. Maar dat we weer wat mogen doen en de uitzendingen mogen laten zien, dat is geweldig. Mensen willen een voetbalwedstrijd graag samen beleven op het terras. Je wilt de gezelligheid hebben en een biertje en bitterbal verkopen."

Regels

Er zijn dus nog wel een paar regels. Gasten moeten op hun plek blijven zitten en ze moeten zich houden aan de 1,5 meter afstand. De schermen mogen niet eerder dan een kwartier voor de wedstrijd aangezet worden en moeten een halfuur na de wedstrijd weer uit zijn.