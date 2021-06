Noodkreet COC Friesland: zonder financiële steun redt de afdeling het niet

COC Friesland moet huur betalen en heeft één betaalde medewerker in dienst. De afgelopen jaren is de afdeling al verhuisd van het Zaailand naar een kleine en goedkope kantoorruimte in het oude gebouw van De Friesland. Die ruimte moet nu als kantoor, werkruimte voor vrijwilligers en ontvangstruimte worden gebruikt.

De organisatie noemt het 'verre van ideaal'. Ze willen een veilige haven zijn voor alle mensen die hulp nodig hebben wat betreft seksuele diversiteit, discriminatie of de persoonlijke situatie.

Werkdruk

Een probleem is ook dat de directeur al tijden ziek thuis zit en er uiteindelijk een projectleider is aangesteld. De bestuursleden moesten alles opvangen, terwijl zij er ook nog naast werken. Daardoor kon er minder contact worden gelegd met gemeenten en zo is er met slechts 4 van de 18 gemeenten een samenwerking.

De subsidie die COC Friesland nog van deze gemeente ontvangt, is voor bepaalde doelen en mag niet voor de vaste lasten worden gebruikt.

Noodkreet

"Onze noodkreet aan de provincie is daarmee een simpele," zo schrijft het bestuur. "Wij vragen de provincie om ons eenmalige noodsteun te geven. Daarmee kunnen wij tijd en ruimte kopen om met meer gemeenten in gesprek te gaan en van daaruit meer structurele subsidies te krijgen. Op deze manier kunnen wij over een tijdje onze eigen broek weer ophouden en functioneren als een gezonde stichting." Ook hoopt COC Friesland dat de provincie wil ondersteunen bij het benaderen van gemeenten.